Москва, 14 мая, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Вопрос о запрете на работу граждан России в американском посольстве закрыт, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 14 мая.

Pars Посольство США. Москва

Комментируя заявление посольства США в Москве о том, что якобы американское диппредставительство может временно получить разрешение нанимать на работу граждан России, Захарова напомнила об указе президента РФ Владимира Путина от 23 апреля.

Согласно указу, в ответ на враждебные действия Вашингтона Москва ввела полный запрет найма граждан РФ и третьих стран посольствами и консульскими учреждениями недружественных государств, включая США. Американским диппредставительствам теперь запрещается принимать на работу физических лиц, находящихся на территории России.

Российский дипломат пояснила, что для реализации этой меры потребуется время, так что МИД РФ «ожидает, что посольство и консульские учреждения США в нашей стране не позднее 1 августа 2021 года приведут состав своего персонала в соответствие с указанными требованиями».