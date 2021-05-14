Москва, 8 декабря, 2010, 14:19 — ИА Регнум. Таджикские и российские правоохранительные органы в скором времени решат вопрос об экстрадиции Абдулвосита Латипова. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM Новости начальник штаба МВД Таджикистана Тохир Норматов, главарь таджикской бандгруппы Латипов, более известный как "Кори Восит", находился в международном розыске около 10 лет.

"На сегодняшний день Генеральная прокуратура Таджикистана готовит запрос об экстрадиции Латипова в Таджикистан и направит его в ближайшие дни в Россию. Все вопросы будут решаться в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями между двумя странами и в соответствии с Минской конвенцией "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", которая была подписана всеми странами СНГ в 1993 году" - отметил он. "Латипов был задержан в ходе спецоперации российских правоохранительных органов в конце ноября. На счету Латипова и его группы множество преступлений - 25 терактов, убийство 43 человек"- заключил Норматов.