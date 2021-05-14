Москва, 8 декабря, 2010, 14:19 — ИА Регнум. Таджикские и российские правоохранительные органы в скором времени решат вопрос об экстрадиции Абдулвосита Латипова. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM Новости начальник штаба МВД Таджикистана Тохир Норматов, главарь таджикской бандгруппы Латипов, более известный как "Кори Восит", находился в международном розыске около 10 лет.
"На сегодняшний день Генеральная прокуратура Таджикистана готовит запрос об экстрадиции Латипова в Таджикистан и направит его в ближайшие дни в Россию. Все вопросы будут решаться в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями между двумя странами и в соответствии с Минской конвенцией "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", которая была подписана всеми странами СНГ в 1993 году" - отметил он. "Латипов был задержан в ходе спецоперации российских правоохранительных органов в конце ноября. На счету Латипова и его группы множество преступлений - 25 терактов, убийство 43 человек"- заключил Норматов.
Стоит напомнить, что в декабре 2009 года и апреле 2010 года в Челябинске были так же задержаны члены группы Латипова - Юсуф Джалилов и Боймурод Ходжаев. По данным ФСБ России, лидер бандгруппы Латипов, 1968 года рождения, срочную службу прошел в морской пехоте на Дальнем Востоке. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Латипов и Ходжаев с 1997 по 2001 годы входили в личную охрану одного из лидеров "Объединенной таджикской оппозиции" Ходжи Акбара Тураджонзоды. УФСБ сообщает, что по поддельным документам все они выехали за пределы Таджикистана и проживали в Челябинской области под чужими именами. В установленном законом порядке получили российское гражданство. Официально занимались оптовой реализацией сельскохозяйственной продукции на рынках Челябинска, коммерческой деятельностью в сфере строительства.