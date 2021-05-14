Екатеринбург, , 18:47 — REGNUM В рамках рабочей поездки в Качканарский городской округ заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков проверил, как выполняются поручения главы региона Евгения Куйвашева по развитию сферы здравоохранения.

«По поручению губернатора для Качканара заложены достаточно серьезные ресурсы для создания на базе городской больницы центра, который будет специализироваться на лечении сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Качканар должен перейти на несколько иной уровень медицинского обслуживания. Тем более, что в медицинском университете проходят подготовку будущие врачи, которые через 2−3 года придут сюда работать и уже готовится группа среднего медицинского персонала в медицинском колледже», — отметил заместитель губернатора.

Поставка техники в новый центр будет осуществлена до конца июля. Сейчас минздрав проводит закупку оборудования. В поликлинике появится цифровой флюорограф, цифровой маммограф, аппарат УЗИ, эндоскопическое оборудование. Это даст возможность ранней диагностики заболеваний онкологического профиля. Компьютерный томограф расположится в стационаре и будет работать и на амбулаторное, и на стационарное звено.

Первый заместитель министра здравоохранения Сергей Турков рассказал, что в рамках реализации программы по модернизации первичного звена, для Качканара будет поставлено 13 единиц оборудования, в том числе 4 автомобиля. Планируется ремонт ФАПа, который относится к больнице.

«Главное, чтобы люди почувствовали улучшения. Если раньше, нужно было проходить обследования в Нижнем Тагиле, то сейчас это будет здесь. Размещение такого медицинского центра, конечно, нам даст возможность повлиять на такие критерии как смертность, процент излечиваний, качество диспансерного наблюдения», — подытожил Павел Креков.

Он осмотрел взрослую поликлинику, отделение лучевой диагностики, где идет подготовка к ремонту помещений под установку компьютерного томографа, пообщался с пациентами недавно открытого гериатрического отделения.