Ереван, 14 мая, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Армения официально обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с допущенными Азербайджаном нарушениями на границе в районе Сюникской области (Армения), сообщили 14 мая в пресс-службе минобороны Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Об этом и.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян проинформировал генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася в ходе телефонных переговоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Арутюнян провёл по телефону консультации с министром обороны России Сергеем Шойгу и лично встретился в Ереване с командующим Южным военным округом ВС РФ Александром Дворниковым.