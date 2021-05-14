Тверь, 14 мая, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Задачи по обеспечению в Тверской области безопасного летнего отдыха и оздоровления детей поставил губернатор Игорь Руденя, вопросы подготовки к организации летнего отдыха обсуждались 14 мая на заседании правительства региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«В текущем году особое внимание необходимо уделить соблюдению санитарно-эпидемиологических требований во всех лагерях, действующих в регионе, постоянному мониторингу состояния здоровья детей и персонала. Поручаю министерству образования Тверской области, главам муниципальных образований вести постоянный мониторинг работы детских лагерей в течение всего летнего периода», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что для работы в загородных лагерях должны привлекаться специалисты, уже вакцинированные от коронавируса. Министерствам образования и здравоохранения региона поставлена задача полностью обеспечить все детские лагеря средствами индивидуальной защиты, оборудованием для профилактики распространения коронавируса и других инфекционных заболеваний, отработать действия медиков и всего персонала в случае выявления случаев заражения.

Также поручено до старта оздоровительной кампании завершить работы по обеспечению комплексной безопасности территории лагерей, качественного питания детей, подготовке руководителей и педагогических кадров.

Губернатор подчеркнул, что должны быть созданы все условия для полноценного отдыха детей, включая возможности развивать таланты и способности каждого ребенка. Важно предусмотреть комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию, проведение встреч со спортсменами, заслуженными людьми, спортивных, культурных, экологических событий, поездок по Тверской области, в частности на Ржевский мемориал Советскому солдату и в Тверской императорский дворец.

Всего летом 2021 года в 42 муниципальных образованиях региона будет работать 600 загородных оздоровительных учреждений, лагерей с дневным пребыванием, баз труда и отдыха, палаточных лагерей. Отдохнуть в лагерях и укрепить здоровье в санаториях смогут более 52 тысяч детей, в том числе более 11 тыс. детей из семей в непростой жизненной ситуации. В санаториях различного профиля в 2021 году планируется оздоровить 3180 ребят. Работать в летних лагерях будут более 4 тыс. педагогов. С 26 по 28 мая 2021 года на базе Тверского дворца творчества детей и молодежи будет работать инструктивный лагерь для вожатых. Обязательные условия для работников пищеблоков — прохождение гигиенического обучения и аттестация.