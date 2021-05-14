Нур-Султан, , 17:42 — REGNUM 14 мая в Актобе на стадионе «Орталык» состоялся матч 11-го тура чемпионата Казахстана по футболу «Актобе» — «Кайсар». Игра завершилась паритетом сторон со счетом 1:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На единственный мяч Каролиса Лаукземиса на 28-й минуте «Актобе» смог ответить лишь голом 28-летнего форварда сборной Узбекистана Игоря Сергеева на 43-й минуте. Для узбека этот мяч стал седьмым в текущем сезоне.

На данный момент после 11-ти сыгранных туров «Актобе» с 10-ю набранными очками идет на одиннадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата Казахстана. «Кайсар» с семью очками расположился двумя строчками ниже. Перед началом сезона с «Актобе» было снято три очка по решению комиссии КФФ.

Бригада арбитров: Александр Затула | Денис Лобашов | Сергей Калачев | Юрий Тихонюк.

Стартовые составы команд:

«Актобе»: Нарзикулов, Кашкен, Ержабек, Думбия, Мукам, Федин, Дубайич, Сергеев, Перцух, Тотадзе, Танжариков.

«Кайсар»: Исламкулов, Потапов, Шадманов, Амирсеитов, Карпович, Нарзилдаев, Битанг, Кенесов, Лаукземис, Рудосельский, Денкович.