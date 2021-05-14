Тюмень, 14 мая 2021, 17:20 — REGNUM В Тюменской области запрещено посещение баз отдыха, расположенных в лесах. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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Запрет связан с действующим на территории Тюменской области режимом ЧС, введённым из-за непрекращающихся пожаров.
С 13 на 14 мая в Тюменской области зарегистрировано 15 новых природных пожаров на общей площади 987,5 га. Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 1070 лесных и ландшафтных пожаров на площади свыше 200 тыс. га.