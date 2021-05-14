Иерусалим, 14 мая, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Израильские танки открыли предупредительную стрельбу по группе нарушителей, замеченных на границе с Ливаном, сообщает 14 мая пресс-служба Армии обороны Израиля.

Israel Defense Forces Израильский танк Merkava Mk IV

По данным израильских военных, несколько человек незаконно перешли через границу из Ливана.

«Некоторое время назад танки Армии обороны Израиля произвели предупредительные выстрелы по нескольким нарушителям, перешедшим из Ливана на территорию Израиля», — указано в сообщении.

Военные утверждают, что нарушители устроили поджог травы, а затем вернулись на территорию Ливана.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая из южного района Ливана по израильской территории были выпущены три реактивных снаряда системы «Град».

Всё это происходит на фоне очередного обострения палестино-израильского конфликта в Иерусалиме и секторе Газа.