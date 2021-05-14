Серпухов, Московская область, 14 мая, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Из подмосковного Приокско-Террасного заповедника им. М.А. Заболоцкого отправили шестерых зубров в Национальный парк «Угра» Калужской области. Об этом 14 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

Mosreg.ru Зубры

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, зубры являются главной достопримечательностью Приокско-Террасного заповедника. На данный момент в нем проживает 36 представителей этого вида животных.

«Национальный парк «Угра» соседнего региона принял молодых зубров 2019 года рождения из Приокско-Террасного заповедника Подмосковья. Перевозка животных произведена оптимально, зубры пережили ее хорошо. Перед отправкой и по прибытии врачи государственной ветеринарной службы области осуществили полный осмотр животных», — сказал Сергей Воскресенский.