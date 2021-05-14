Мадрид, , 16:19 — REGNUM Мадридский «Атлетико» намерен подписать форварда миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса, которого портал transfermarkt оценивает в 70 миллионов евро. Об этом 14 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Лаутаро Мартинес принял участие в 36-ти матчах итальянской Серии А, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. В рамках Лиги Чемпионов на счету футболиста 2 (1+1) очка по системе гол+пас в шести играх.

Контракт Мартинеса с «нерадзурри» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» обозначили аргентинца как главную трансферную цель.