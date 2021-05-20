Москва, , 07:14 — REGNUM Федор Степанович Бадин (1925−1990), несмотря на довоенный опыт работы рулевым на судне и трактористом, после призыва не был направлен во флот или танковые войска.

Федор Степанович Бадин

Зимой 1945 года молодой человек в звании красноармейца служил огнеметчиком 8-го отдельного огнеметного батальона в 5-й ударной армии.

В ночь с 1 на 2 мая во время штурма Берлина Бадин поднял солдат в атаку и первым ворвался в здание министерства вооружения. В завязавшемся бою из штатного оружия сжег 5 солдат противника. В результате штурма в министерстве было взято в плен до 1000 немецких солдат и офицеров, а во дворе захвачены 4 танка, 25 бронетранспортеров и 100 автомашин с военным имуществом. В дальнейших уличных боях, действуя в составе штурмовой группы, в рукопашных схватках уничтожил до десятка гитлеровцев. В критический момент боя Федор Степанович трофейным фаустпатроном подбил тяжелый танк, чем способствовал продвижению стрелковых подразделений.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года красноармейцу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2868).

В феврале 1947 года Бадин вышел в запас в звании старшего сержанта. Вернулся на родину в Борский район (Нижегородская область), где работал в совхозе. Затем перебрался в Мурманск, где трудился в домостроительном комбинате. Последние годы провел в городе Бор.

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