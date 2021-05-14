Ереван, 14 мая, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Обострение отношений с Азербайджаном обсудили и. о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян и командующий Южным военным округом ВС России Александр Дворников, сообщили 14 мая в пресс-службе армянского минобороны.

Mil.am Александр Дворников во время визита в Армению

Переговоры прошли в столице Армении, куда Дворников прибыл сегодня, 14 апреля, с рабочим визитом.

В связи с напряжённостью, возникшей 12 мая на территории Сюникской области (Армения), Ереван и Москва обсудили возможные выходы из сложившейся ситуации, а также реформу ВС республики.