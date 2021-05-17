Москва, 17 мая, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Антон Иванович Палиев (1921−1980) начинал службу в 1-й Приморской армии на Дальнем Востоке. Поэтому на фронт он попал лишь в 1942 году. Участвовал в Курской битве. К осени 1943 года в звании младшего сержанта служил пулеметчиком 21-го стрелкового полка 180-й стрелковой дивизии в 38-й армии. За блокирование вражеского дзота и уничтожение 12 солдат противника был награжден медалью «За отвагу».

Антон Иванович Палиев

В сентябре — ноябре 1943 года оборонял Лютежский плацдарм на Днепре. Рота Палиева получила приказ выбить противника с занимаемых позиций. У села Старые Петровцы красноармейцы при поддержке пулеметного огня Антона Ивановича ворвалась во вторую линию вражеских траншей и захватила их. Противник предпринял несколько яростных контратак с использованием дымовой завесы, но рота отразила их, нанеся врагу значительные потери в живой силе и технике.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года младший сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№1192).

В 1944-м Палиев окончил курсы младших лейтенантов, а на следующий год — курсы усовершенствования командного состава. Вышел в запас в звании младшего лейтенанта в 1946 году. Проживал в селе Нижняя Сыроватка (Сумская область), где работал в системе совхозной кооперации.