Ново-Огарево, Московская область, 14 мая, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Украинскую оппозицию винят за сотрудничество с Россией, однако некоторые руководители этой страны годами спокойно работают с РФ, включая Крым. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 14 мая на оперативном совещании с членами Совбеза РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Россия

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Он обратил внимание на то, что на Украине некоторых «по политическим мотивам» обвиняют в экономическом сотрудничестве с РФ, при этом «лица из высшего политического руководства страны активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже».

Однако для них такая работа считается нормой, добавил Путин.

Кроме того, Киев принимает политические и избирательные решения против тех, кто призывает к установлению мира в Донбассе и добрососедским отношениям с Москвой, сказал российский лидер.

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