Белгород, , 15:21 — REGNUM Торжественная церемония «Возвращение в жизнь», посвящённая 25-летию Параолимпийского комитета России, проходит 14 мая в новой «Белгород Арене», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ведущими шоу-программы стали спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и заслуженный мастер спорта России по лёгкой атлетике Ольга Богословская.

На сцене нового спортивного объекта проходит XV торжественная церемония награждения премией ПКР «Возвращение в жизнь». Обладателями почётных наград стали 18 номинантов со всей России — спортсмены, тренеры, в том числе президент Параолимпийского комитета России с 1997 по 2021 годы Владимир Лукин. Приветственную телеграмму в адрес участников направил президент Владимир Путин.

«В эти дни Белгород гостеприимно встречает наших выдающихся атлетов — настоящих героев спорта, а также их замечательных помощников и наставников. Мы искренне гордимся нынешними лауреатами, их триумфами и достижениями на самых престижных национальных и международных стартах. Эти мужественные, сильные духом люди вписали яркие страницы в историю отечественного и мирового паралимпийского движения, помогли другим поверить в себя, в свои возможности. И конечно, по сложившейся традиции премия «Возвращение в жизнь» будет вручена тренерам, воспитавшим победителей», — говорится в тексте.

Как сообщало ИА REGNUM, специально для торжественной церемонии белгородские ювелиры создали золотой нагрудный знак весом 2,2 гр.

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