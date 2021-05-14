Новосибирск, , 14:34 — REGNUM В Татарском районе Новосибирской области наказали тракториста, от окурка которого разгорелся лесной пожар, а в Бердске — двух граждан, сжигавших мусор и сухую траву. Об этом сообщает региональное правительство.

Власти уточняют, что жилой сектор и дачные участки — зона повышенной пожароопасности.

Отмечается также, что случаи поджога травы на землях сельхозназначения зафиксированы в течение последних трёх суток в Татарском, Убинском, Тогучинском и Коченевском районах. Несколько сельхозпроизводителей оштрафованы.

Напомним, что особый противопожарный режим на территории Новосимбирской области установлен с 30 апреля.