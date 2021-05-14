Новосибирского тракториста наказали за разгоревшийся от окурка пожар
Новосибирск, 14 мая, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Татарском районе Новосибирской области наказали тракториста, от окурка которого разгорелся лесной пожар, а в Бердске — двух граждан, сжигавших мусор и сухую траву. Об этом сообщает региональное правительство.
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Тушение лесного пожара
Власти уточняют, что жилой сектор и дачные участки — зона повышенной пожароопасности.
Отмечается также, что случаи поджога травы на землях сельхозназначения зафиксированы в течение последних трёх суток в Татарском, Убинском, Тогучинском и Коченевском районах. Несколько сельхозпроизводителей оштрафованы.
Напомним, что особый противопожарный режим на территории Новосимбирской области установлен с 30 апреля.