Волгоград, , 14:01 — REGNUM Приговор по делу о хищении имущества ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» огласил 14 мая Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Ущерб от действий бывших руководители предприятия оценили более чем в 8,5 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

На скамье подсудимых оказались конкурсный управляющий завода Павел Пименов, его предшественник Алексей Тарасов, генеральный директор ЗАО ТД «ВМЗ «Красный Октябрь» Роман Модзгвришвили, генеральный директор ЗАО «АрконТорг» Диана Цхомелидзе и генеральный директор ООО «ИВР», генеральным директором ЗАО ТД «МЗ «Красный Октябрь», председателем комитета кредиторов ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» Сергей Зацепин. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось региональным УФСБ. Сообщников признали виновными в хищении путём растраты вверенного имущества завода.

Приговором суда Пименову и Тарасову назначено по семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей и 600 тысяч рублей соответственно. Им также на два года запрещено заниматься профессиональной деятельностью арбитражного управляющего. Зацепин и Цхомелидзе приговорены к 5,5 годам лишения свободы, Модзгвришвили — пять лет лишения, со штрафом 500 тысяч рублей каждому.

Цхомелидзе отбытие основного наказания отсрочено до достижения её ребенком 14-летнего возраста. Остальные осуждённые взяты под стражу в зале суда. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как сообщало ИА REGNUM, волгоградский комбинат «Красный Октябрь», один из крупнейших производителей нержавеющей стали в России, был признан банкротом в ноябре 2018 года на основании заявления Федеральной налоговой службы о том, что у завода есть 130 млн рублей неоплаченных налогов.

В августе 2019 года Арбитражный суд России лишил две иностранные компании контроля над заводом — оффшорные фирмы действовали в обход законодательства и незаконно приобрели контрольный пакет акций «Красного Октября».

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