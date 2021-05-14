Санкт-Петербург, 14 мая, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Теплая погода в Санкт-Петербурге задержится до конца второй декады мая, после чего в город на Неве всё-таки придёт похолодание, и большая часть последней десятидневки окажется на один-два градуса холоднее нормальных значений. Об этом 14 мая сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Летний сад

По его словам, предстоящие выходные в Петербурге начнет циклон. Его центр выйдет в районы Псковской области, оставляя город на Неве в своей теплой части.

«В послеполуденные часы это станет причиной коротких дождей, местами с грозами, а температурный фон составит +20…+22 градуса, что на пять-шесть градусов выше климатической нормы. В воскресенье циклон отправится на северо-восток, и в своём тылу затянет в Питер более прохладный воздух», — отметил специалист.

Ввиду чего над городом пройдут кратковременные дожди и похолодает до +17…+19 градусов, однако это по-прежнему будет немного выше нормы.

«Новая неделя стартует июльской погодой. Антициклон понизит вероятность дождей и воздух прогреется до +24…+26 градусов, что на семь-восемь градусов выше нормы климата», — уточнил Леус.

Теплая погода задержится в Санкт-Петербурге до конца второй декады мая, и только в последние 3−4 дня мая температурный тренд изменится, и температурный фон вернется в норму.

«Конечно же в отдельные дни не обойдется и без дождей. Май, который уже накопил около полутора месячных норм осадков, попадёт как минимум в пятёрку самых «мокрых» в XXI веке», — подытожил Леус.