Стокгольм, , 13:04 — REGNUM В Швецию поставлена первая партия зенитных управляемых ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Это правда, что начались поставки различных частей системы «Пэтриот», — заявил в интервью телеканалу SVT Йоаким Левин, отвечающий за проект в рамках Шведского управления материальных средств по вопросах обороноспособности (FMV).

Сделка по поставке систем противовоздушной обороны с двумя крупнейшими в мире производителями оружия Lockheed Martin и Raytheon оценивается в не менее 10 миллиардов шведских крон.

По словам производителя Lockheed Martin, первые образцы PAC-3 были доставлены в Швецию апреле 2021 года.