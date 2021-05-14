Приштина, , 12:47 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 13 мая поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

На своей странице в социальной сети Facebook политик пожелал, чтобы благословения этого дня укрепили веру в то, что каждый раз мы можем давать больше, чем получаем.

Альбин Курти Даже получив благословения праздника Байрама давайте помнить о пережитых в ходе Рамазана ограничениях, и пусть размышления этого месяца сопровождают нас весь год. В этот праздничный день давайте умножим счастье, разделяя его с другими, желая добра друг другу и заботясь о здоровье друг друга.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за праздника в крае временно прервали вакцинацию от COVID-19.

Рамазан — священный месяц мусульман, в ходе которого они не вкушают пищу с рассвета и до заката солнца и погружаются в благочестивые размышления. В последнюю ночь перед праздником Ураза-байрам верующие не спят. В эту ночь читается дополнительная молитва. В Коране написано, что если человек будет молиться ночью между Ураза-байрам и Курбан-байрам, то не умрёт в Судный День, а отправится в рай. Празднование Ураза-байрама длится три дня.

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