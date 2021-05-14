Приштина, 14 мая 2021, 12:47 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 13 мая поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.
На своей странице в социальной сети Facebook политик пожелал, чтобы благословения этого дня укрепили веру в то, что каждый раз мы можем давать больше, чем получаем.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за праздника в крае временно прервали вакцинацию от COVID-19.
Рамазан — священный месяц мусульман, в ходе которого они не вкушают пищу с рассвета и до заката солнца и погружаются в благочестивые размышления. В последнюю ночь перед праздником Ураза-байрам верующие не спят. В эту ночь читается дополнительная молитва. В Коране написано, что если человек будет молиться ночью между Ураза-байрам и Курбан-байрам, то не умрёт в Судный День, а отправится в рай. Празднование Ураза-байрама длится три дня.
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