Стокгольм, , 13:14 — REGNUM В марте в шведской Ветланде (лен Йёнчёпинг) семеро прохожих подверглись нападению 22-летнего молодого человека, вооруженного холодным оружием. Теперь подозреваемому предъявлено обвинение в попытке убийства семерых человек. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Нападение на прохожих в Ветланде произошло во второй половине дня 3 марта. Подозреваемый получил огнестрельное ранение в ногу и был арестован силами полиции, которые прибыли на место совершения преступления в течение трех минут.

В настоящее время у правоохранителей есть причины для проведение судебно-психиатрической экспертизы, поскольку подозреваемый ранее страдал от психических расстройств.

Подозреваемый в совершении преступления является гражданином Афганистана и приехал в Швецию в 2016 году.