Калуга, 14 мая, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 53 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 14 мая. Днём ранее, 13 мая, в регионе был зарегистрирован 51 случай.

Фото: pixabay.com

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 34 тыс. 813 человек, 1445 человек находятся на лечении, 33 тыс. 46 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 322 человека, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.