Нур-Султан, , 12:24 — REGNUM Министр культуры и спорта Казахстана Актоты Рамикулова заявила о готовности подать в отставку, если будет доказана вина её заместителя. Об этом министр заявил 14 мая на брифинге.

Она отметила, что в Казахстане действует презумпция невиновности. «В случае если вина будет доказана, согласно закону, я буду подавать заявление об отставке», — сказала Рамикулова.

Ранее заместитель министра культуры и спорта Казахстана Сакен Мусайбеков освобожден от должности по собственному желанию. В антикоррупционной службе сообщили, что в отношении Мусайбекова начато досудебное расследование.

Он подозревается в получении взятки от предпринимателя за лоббирование интересов в букмекерской деятельности.