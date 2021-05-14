Афины , , 12:24 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 13 мая в ходе встречи с заместителем премьер-министра Северной Македонии по европейским делам Николой Димитровым в Афинах заявил, что Греция твердо нацелена обеспечить европейское будущее Албании и Северной Македонии и стремится к проведению межправительственной конференции в качестве первого шага к началу переговоров о вступлении.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, дипломаты встретились на полях Дельфийского экономического форума, где провели встречу тет-а-тет. Стороны обсудили вопросы добрососедства и многостороннего сотрудничества, а также текущую региональную повестку.

Напомним, 14 мая власти Греции после долгого перерыва открыли границу для пребывающих из Северной Македонии.

Комиссар Еврокомиссии по вопросам расширения и добрососедства Оливер Вархели, несмотря на заявления доброжелателей Северной Македонии, уже заявил, что Северная Македония пока не может начать переговоры о вступлении в ЕС, поскольку она не разрешила проблемы в отношениях с Болгарией.

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