Москва, , 12:15 — REGNUM Страна широко отметила День Победы, предоставив Telegram-каналам немало любопытных историй. Не оставались в стороне и привычные темы: коронавирус, медведи. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В Подмосковье ко Дню Победы решили украсить дома ветеранов большими георгиевскими лентами, пишут «Новости Москвы». Некоторые дома — многоэтажки, по ним живописно протянули огромные георгиевские ленты сверху вниз.

В День Победы калужские жители не очень оценили масштаб «народных гуляний». Торжественное мероприятие, День памяти и скорби, по мнению многих, превратился в веселый балаган. Площадь в городе разбили на квадраты, отдав всякому желающему по квадрату. «Тут песни, рядом другие песни, тут же пляски, через три метра — другие пляски под другую музыку». «Калужский мечтатель» надеется, что в будущем появится общая концепция, адекватная смыслу самого торжества.

В Белгороде празднование растянули на половину недели. Из-за нерабочих дней Бал Победы в городе решили провести 12 мая. «Черноземец» пишет, что мероприятие, где пары танцуют фигурный вальс, танго и несколько разновидностей польки, должно показать зрителям, что такое война и Победа, ненависть и любовь, расставание и дружба.

Северо-Западный федеральный округ

В Петербурге впервые прошла акция «Бессмертная флотилия». 1703 рассказывает, что по рекам и каналам города на речных судах проплыли ветераны, жители блокадного Ленинграда, дети войны, а также военнослужащие ВМФ и курсанты военно-морских училищ.

В Сыктывкаре жители обратили внимание на баннеры ко Дню Победы. Один из них — фото 1941 года: мегафон, объявляющий о начале войны. «Усы Печорина» задается вопросом, к чему такие условные фотографии, если можно разместить кадры из местного архива: «Так будет наглядней провести связь между поколениями воевавшими и ныне живущими».

В Архангельске более серьезный вопрос к праздничному оформлению. «Жесть по-архангельски» сообщает, что здесь перепутали георгиевскую ленту и вывесили на проспекте неправильный вариант флажков. Они странные: оранжевые с двумя черными полосами и вполне внесли свой вклад в череду предпраздничных скандалов.

Немного отвлечемся от праздничной темы. В небольшом карельском городе Костомукша на вокзал стал регулярно захаживать медведь. Жители его подкармливают, жалеют, говорят, что леса в округе вырубают, и зверю негде добывать еду. «Это очень гуманно, но вспоминается история о том, как в небольшой магазинчик в Колорадо зашел олень. Хозяин дал ему немного шоколадного печенья. Олень ушел, а через полчаса вернулся со всей своей семьей. У медведей небось тоже родня», — шутит «Страновед».

Приволжский федеральный округ

«Нижний гиперболоид» пишет, что в Нижнем Новгороде заложили первый камень на месте строительства будущего музея, посвященного Сталину. Курьез в том, что по документам монумент оформлен как… «декоративная садовая фигура».

В Уфе парад Победы прошел хорошо, зато во время репетиции на улице города загорелся танк. Водитель справился с огнем до прибытия спасателей, но пожарные на всякий случай пролили машину и смыли топливо во избежание последующего возгорания, передают «Новости Башкирии и Уфы».

»Злой самаритянин» радуется салюту в честь Дня Победы. Он стал рекордным по длительности, шел вместо 12−15 минут целых двадцать, а, по оценке зрителей, получился еще и самым красивым и зрелищным. Салютовали с трех барж, которые стояли на Волге.

Южный федеральный округ

Коронавирус внес не одну корректировку в празднование. Самая необычная случилась в Керчи, где после военного парада провели дезинфекцию улицы. В администрации города отметили, что это сделано это в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, сообщает «Шо, опять?».

А вот в Волгограде перед парадом распространили листовки для жителей с просьбами не выходить на балконы. «Оказалось, что администрация опасалась несчастных случаев, связанных с обрушением балконных плит», — удивляются «Новости Волгограда».

В Краснодаре отменили праздничный салют из-за режима повышенной готовности. «Но это нисколько не умаляет торжественности парада», — пишет «Кубанская телега». Кроме того, многие жители устроили праздничные фейерверки во дворах.

Северо-Кавказский федеральный округ

На улице Владикавказе заметили бутафорский танк. Кто-то оформил свою легковую машину в виде Т-34. Получилось интересно. «Спасибо автору этой гениальной идеи!» — пишут «Новости Владикавказа».

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге парад Победы прошел в закрытом режиме, по приглашениям и аккредитациям. Обывателям пришлось привычно смотреть на технику на улицах. Все более популярным, по словам «Упорного края», в народе становится парад в соседней Верхней Пышме, где вход свободный. Этот парад уже называют народным.

Сибирский федеральный округ

Красноярцы обратили внимание на плакат с красноармейцами якобы с фашистскими касками на головах. Оказалось, все в порядке. «7 канал Красноярск» разобрался с претензией и выяснил, что фотография подлинная, а каска более ранняя, чем привычная для многих каска, использовавшаяся в конце войны.

Дальневосточный федеральный округ

«Забайкальский рабочий» рассказал, что в Чите решили не упускать возможность провести вакцинацию в День Победы и в центре города открыли для гуляющей публики мобильный пункт.

Обычные проблемы никуда не делись, несмотря на праздники. «Смотровая вышка» рассказала про удивительную детскую площадку в Магадане. Она построена в низине и почти всегда выглядит как аквапарк. То ее затопит талой водой, то дождями. Причем это единственная детская площадка на весь микрорайон «Солнечный».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 21 мая.