Сараево, , 11:38 — REGNUM На торжественной встрече участников этапа крупнейших учений Североатлантического альянса (НАТО Defender Europe 21), которая пройдет 14 мая, будут присутствовать военное руководство Боснии и Герцеговины (БиГ) и представители посольства США. Об этом 14 мая сообщает министерство обороны БиГ.

«В связи с проведением учений Быстрый ответ 21 (Immediate Response 21) в международном аэропорту Сараево американских военнослужащих встречают министр обороны БиГ Сифет Поджич, посол США Эрик Нельсон, замначальника Объединенного штаба БиГ вооружённых сил БиГ генерал-майор Ивица Йеркич и командующий штаба НАТО в Сараево бригадный генерал США Эрик Фолкестад», — говорится в сообщении.

При этом БиГ не является членом НАТО и участвует в программе альянса «Партнерство ради мира». В то же время, ранее глава минобороны страны Сифет Поджич заявил местным СМИ, что Сараево находится «на последней ступени перед членством» в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая спикер парламента Северной Македонии Талят Джафери провел встречу с министром обороны Чехии Любомиром Метнаром и обсудил с ним вступление страны в НАТО.