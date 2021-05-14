Воронеж, , 11:33 — REGNUM Два человека погибли, ещё двое пострадали в результате ДТП в Семилукском районе Воронежской области 13 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла на 5 километре автодороги «Семилуки-Землянск». Как предварительно установлено, 21-летний житель Воронежа, управляя автомобилем ВАЗ — 211 540, двигаясь со стороны села Землянск по направлению в Воронеж, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся навстречу Volkswagen Tiguan под управлением 60-летнего жителя Воронежа.

В результате аварии погибли на месте оба водителя, два пассажира автомобилей получили телесные повреждения различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение. Полиция проводит проверку.

По данным ГУ МВД, 13 мая в Воронежской области зарегистрировано 118 ДТП, в шести авариях травмы различной степени тяжести получили семь человек, два человека погибли.