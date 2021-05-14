Москва, , 11:28 — REGNUM Для того чтобы в РФ не было резкого роста цен на продукты питания, надо было стимулировать развитие перерабатывающей промышленности, а не регулировать цены административными методами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 мая заявил ресторатор, депутат от «Партии роста» в Совете Альметьевского района Вячеслав Миллер. Так он прокомментировал новость о том, что правительство РФ пока не планирует продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло.

«Соглашение о стабилизации цен на сахар и масло — это был заведомо неправильный шаг. Вопросы, касающиеся коммерции, надо решать рыночными методами. Для того чтобы не происходило резкого роста цен, нужно было стимулировать развитие перерабатывающей отрасли, поддержать сахарные заводы, когда они закрывались из-за своей нерентабельности. А сейчас создался дефицит, и получили такой ответ рынка. Теперь придется запускать на наш рынок заграничных поставщиков», — сказал Миллер.

С ним согласился генеральный директор хлебокомбината, депутат от «Партии роста» в Совете Лашманского сельского поселения Черемшанского района Альберт Латыпов.

«На это соглашение вообще не надо было идти. Это пустая трата денег из бюджета. Понятно было, что этого хватит только на определенный объем, а дальше цены продолжат расти, если не предпринимать другие меры. Например, нам как производителям хлеба выделили субсидию — 60 тыс. рублей в квартал! При этом затраты увеличились намного больше. Если дефицит сахара или масла будет сохраняться, то цены будут расти. То же самое и с мукой — за границу ее продают, потому что это выгоднее, а внутри страны этой продукции не хватает», — сказал Латыпов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что правительство РФ реагирует на рост цен постфактум, вместо того чтобы создавать благоприятные условия для конкуренции.

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