Новосибирск, 14 мая, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Новосибирске хотят разработать маршруты передвижения на электросамокатах во избежания езды на тротуарах. Об этом сегодня, 14 мая, сообщил мэр Анатолий Локоть.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Прокат электросамокатов в Новосибирске

«Это маршруты от метрополитена, от конечных остановок, может быть, от транспортных узловых остановок до парковых зон, скверов и мест отдыха, — цитирует редакция «РБК Новосибирск» градоначальника. — Мы находимся в стадии переговоров, контакт есть. Уровень взаимоотношений и диалога позитивный».

По мнению Локтя, «не вся территория города должна быть местом, где можно в любом дворе или на любой площади бросить самокат и оставить его».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мэрия Новосибирска запустила опрос «о стремительно ворвавшихся в городскую среду электросамокатах».

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