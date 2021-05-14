Ростов-на-Дону, , 11:17 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону выдали разрешение на застройку территории рядом со стадионом «Ростов Арена» на левом берегу Дона. Об этом говорится в документах, размещённых на сайте городской администрации.

Проект планировки и межевания на участке площадью 40,8 га выполнит компания «ЮгСтройИнвест-Дон». Застройщик разработает документацию в течение года.

Ранее три земельных участка площадью 25 га в районе улицы Левобережной были переведены из зоны коммерческого значения в зону жилой застройки. Согласно обещаниям застройщика, комплекс будет оснащён необходимой инфраструктурой и социальными объектами.