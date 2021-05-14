Москва, 14 мая, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов вновь стал председателем совета директоров РЖД.

Government.ru Заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов

В компании сообщили, что за его переизбрание проголосовали единогласно все члены совета. Решение наблюдательного совета опубликовано на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

«Избрать председателем совета директоров ОАО «РЖД» Белоусова Андрея Рэмовича», — сговорится в документе.

Уточняется, что выборы председателя совета директоров были проведены в связи со сменой состава этого корпоративного органа в сентябре 2020 года, однако утверждён состав был только 6 марта после смены российского правительства.

Также в состав совета вошли 14 человек, из них 11 представителей государства, включая вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главу Минэкономразвития Максима Решетникова, министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, замглавы Минфина Алексея Сазанова, и три независимых директора.

Напомним, Андрей Белоусов возглавляет совет директоров РЖД с марта 2020 года.