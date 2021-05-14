Вашингтон, , 11:00 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп возобновит проведение митингов, ставших характерной чертой его политической карьеры, уже в июне, сообщает New York Post.

Даты и места проведения еще не объявлены, однако, как сообщил источник, команда бывшего главы Белого дома выбирает места для двух мероприятий. Ожидается, что третий митинг состоится в связи с праздником 4 июля.

Бывший президент, который после ухода из Белого дома дал несколько интервью, так не прокомментировал, намерен ли он добиваться возвращение на этот высокий пост, неоднократно намекая на свое возможное участие в выборах 2024 года.