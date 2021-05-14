Москва, 14 мая, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Минпросвещения РФ прорабатывает вопросы по налоговым вычетам за детский отдых с регионами и другими ведомствами. Об этом в ходе форума «Формула образования» заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

«В 2021 году задача — вернуться к объёмам охвата сферой отдыха детей, которые были до пандемии. Предложения по налоговым вычетам в отношении родителей, которые отправляют на отдых своих детей — мы прорабатываем это с регионами и другими ведомствами. Почти в 60 субъектах есть формы налоговой поддержки родителей и организаций, которые занимаются отдыхом», — сказал Глушко.

По его словам, в ведомстве проверяют «готовность организаций предоставить полный спектр услуг для летнего детского отдыха»: «Важно, чтобы организации были готовы не просто вернуть детей, а вернуться на качественный уровень услуг. Это зависит и от персонала. Главный риск — это работа с персоналом, чтобы они были готовы: а то дети придут, а что им будет предложено?».