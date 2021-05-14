Варшава, , 10:08 — REGNUM 13 мая в Варшаве начался трехдневный форум министров по социальной и семейной политике, представляющих страны Вышеградской четверки (Венгрию, Польшу, Словакию и Чехию). Мероприятие завершится 15 мая. Об этом сообщает Polskie Radio.

Во время открытия форума выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который подчеркнул приоритетное значение семейной и социальной политики в Польше и иных странах, входящих в Вышеградскую группу.

Он добавил, что одной из основных целей польского правительства является продвижение традиционных семейных ценностей во всем Европейском союзе.

Глава польского правительства также подчеркнул, что в рамках программы «Семья 500+» молодые семьи в республике получили в общей сложности более 140 миллиардов злотых (37 миллиардов долларов США) в виде ежемесячных пособий. И эта программа, по его словам, будет расширена.

«Внедрение программы, которая стала фундаментом семейной политики и ознаменовала собой радикальную смену в подходе государства к проблемам семьи, было возможным благодаря трансформации системы госфинансов. Через несколько дней мы представим продолжение этой программы», — отметил Матеуш Моравецкий.

Министр по социальной политике и делам семьи Польши Марлена Малонг в рамках открытия форума сообщила, что молодые граждане во всей Восточной Европе нуждаются в помощи при приобретении жилья и трудоустройстве. Она добавила, что в государственной программе «Новый план обустройства Польши», которая будет вскоре представлена, должное внимание будет уделено оказанию материальной помощи молодым семьям.