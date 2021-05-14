Чебоксары, , 09:45 — REGNUM В отношении жителя Чувашии, которого подозревают в браконьерстве, завели уголовное дело по факту наезда на сотрудника правоохранительных органов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Чувашского ЛО МВД России.

11 мая 2021 года в ходе рейдовых мероприятий на Волге правоохранители обратили внимание на мужчину, заподозрив его в незаконном вылове рыбы. В ведомстве отмечают, что на момент задержания подозреваемый выловил 27 рыб с применением остроги, что является запретным орудием лова. По данным отдела, при задержании он оказал сопротивление полицейским, и на подмогу к нему приехал второй мужчина.

«Подъехавший начал движение на своем автомобиле в тот момент, когда полицейский стоял перед машиной и запрещал покинуть место происшествия. Продолжая незаконные действия, водитель сбил полицейского и уехал, другой подозреваемый убежал по берегу реки», — говорится в сообщении линейного отдела.

Вскоре личности злоумышленников были установлены: ими оказались отец и сын, оба — жители Чувашии.

По данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Также возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы (пп. «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ).

У пострадавшего правоохранителя после наезда диагностированы различные телесные повреждения, в том числе закрытый перелом костей стопы.

Напомним, что в акватории Чебоксарского водохранилища (выше ГЭС) с 10 апреля по 10 июня установлены запретные сроки вылова водных биоресурсов. В акватории Куйбышевского водохранилища (ниже ГЭС) запрет будет действовать по 5 июня.

Отметим, что в Чувашии периодически заводя уголовные дела по факту браконьерства. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в в Чувашии завели дело в отношении рыбака, которого подозревают в установке сети поперек реки Выла. В результате, по данным правоохранителей, река была перегорожена более чем на две трети.

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