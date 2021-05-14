Брянск, 14 мая, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Виновным в ненадлежащем исполнении своих обязанностей признан председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации. Суд подтвердил, что из-за бездействия Игоря Гинькина в Брянске не велась работа по отлову бродячих собак, в результате чего от нападения животных погибли три женщины, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

State Farm Собака

Установлено, что с октября 2019 года по июнь 2020 года в Брянске не проводились работы по отлову и содержанию безнадзорных животных. Агрессивные собаки неоднократно нападали на прохожих в Бежицком районе, в том числе на несовершеннолетних детей, травмы зафиксированы в медицинских учреждениях. Три женщины погибли.

Суд приговорил экс-главу комитета к трём годам лишения свободы условно с назначением испытательного срока на три года, ему также запрещено занимать государственные должности. В пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда с чиновника взыскано по 500 тысяч рублей.

Приговор ещё не вступил в законную силу.