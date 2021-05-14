Варшава, , 09:19 — REGNUM 13 мая состоялся товарищеский волейбольный матч между мужскими сборными Польши и Бельгии. Встреча стала первой товарищеской игрой в рамках подготовки команд к Олимпийским играм в Токио. Об этом сообщается на странице Федерации волейбола Польши в соцсети Twitter.

Встреча завершилась победой польской команды со счетом 4:0 (счет в сетах оказался следующим: 25:13, 25:14, 25:14, 25:17).

В составе сборной Польши сыграли Бартош Беднож, Лукаш Качмарек, Томаш Форнал, Марцин Коменда, Якуб Кохановский, Кароль Клос, Якуб Попивчак, Давид Конарский, Марцин Януш, Норберт Хубер, Артур Шальпук и Бартош Кволек. В составе бельгийской команды выступили Арно Ван де Велде, Вут Д'Эер, Йолан Кокс, Сеппе Ван Хойвеген, Сеппе Ротти Винг, Матис Десмет, Джелле Риббенс (либеро) и Лу Киндт, Саймон Пласки, Кобе Бремс и Леннерт Ван Эльзе.

В общей сложности, до начала Олимпийских игр в Токио, в течение второй половины мая и всего июня, польские волейболисты, которые являются действующими чемпионами мира, проведут еще 15 товарищеских игр. Среди соперников будут такие команды как сборная России, США, Италии, Бразилии, Германии, Японии, Аргентины, Франции, Канады и Австралии.