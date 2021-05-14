Вашингтон, 14 мая, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Власти США продолжают придерживаться мнения о том, что газопровод «Северный поток — 2» («СП-2») является «плохим проектом». Об этом 14 мая на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Укладка газопровода

«Мы продолжаем считать, что «Северный поток — 2» — плохой проект. Все еще продолжается расследование (по Colonial Pipeline — ред.)», — сказала она в ответ на вопрос о том, обсуждают ли в Вашингтоне вопрос введения санкций против «СП-2» «в качестве ответной меры» на кибератаку, которой подверглась компания Colonial Pipeline.

Также Псаки уточнила, что рекомендации по возможным ответным мерам на данную кибератаку должно выработать Киберкомандование ВС США.

«В том, что касается выводов (по итогам расследования кибератаки — ред.), мы рекомендуем обратиться в ФБР. А в плане того, какие шаги будут предприняты, то их, вероятно, будет рекомендовать Киберкомандование. Мы просто еще не дошли до этого этапа», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава компании Info Watch Наталья Касперская не исключила возможности того, что хакеры из Центрального разведывательного управления США могут быть причастны к кибератаке на американскую компанию Colonial Pipeline, из-за которой её трубопровод оказался заблокирован на целую неделю.