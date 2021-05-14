Берлин, , 08:33 — REGNUM Немецкая компания Mahle создала мотор для электрокаров без скользящих контактов, что увеличило КПД силового агрегата на максимальных оборотах на 95%. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Ещё одним из преимуществ такого двигателя является снижение его стоимости и расходов на обслуживание. Кроме того, в таких моторах нет необходимости применять дорогие редкоземельные металлы. Это является весьма существенным фактором для европейских автопроизводителей, ведь за последние 10 лет цена на такие металлы выросла на 750%.

Основным достижением в новых моторах стало решение проблемы передачи напряжения на катушки ротора с использованием индукции. Новая конструкция позволяет регулировать силу магнитного поля в катушках ротора.

В компании отмечают, что данные моторы подойдут не только для легковых машин, но и для грузовиков.

Ранее компания Meteor Interceptor оснастила старенький полицейский перехватчик Ford Crown Victoria 27-литровым двигателем Rolls-Royce Meteor V12 с двойным турбонаддувом. Установленный в авто двигатель является родственником мотора Rolls Royce Merlin, который использовался в истребителях Spitfire.

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