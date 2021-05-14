Москва, , 08:07 — REGNUM Рубль 13 мая укрепился к иностранным валютам на дешевеющей нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Покупки рубля возобновились после того, как глава министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм подтвердила, что Вашингтон не усматривает прямой связи Москвы с хакерской атакой на трубопровод Colonial Pipeline.

Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль опустилась на 0,74%, до 74,07 руб., евро/рубль — на 0,75%, до 89,45 руб., фунт/рубль — на 0,75%, до 104,12 руб.

Нефть сорта Brent подешевела на 2,88% до $66,94. Давление на рынок продолжает оказывать эпидемиологическая ситуация в Индии. Число случаев COVID и смертность в стране остаются высокими, что негативно сказывается на потреблении топлива в регионе.

Сегодня, 14 мая, на торгах в Азии нефть стоит 66,76 (-0,27%). Торги по рублю открылись ростом. Поскольку сегодня пятница, то перед выходными не стоит ожидать значительного укрепления нацвалюты.

Цель по доллару остается на уровне 72,65 руб. Промежуточным целевым уровнем выступит 73,55 руб.

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