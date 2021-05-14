Порт-Вила, , 08:02 — REGNUM Лидер оппозиции в Вануату призвал страны Тихого океана оказать давление на Индонезию из-за ситуации в Западном Папуа, сообщает Sindonews.

Ральф Регенвану, лидер оппозиции Вануату, заявил, что страны Тихого океана должны усилить давление на Индонезию, чтобы состоялся визит Верховного комиссара ООН по правам человека для оценки ситуации в Западном Папуа.

«То, что у нас есть, — это позиция двух сторон, нам нужно получить независимую оценку того, что произошло», — заявил политик.

Напомним, Вануату поддерживает сепаратистские настроения в Западном Папуа. На форумах ООН страна часто высказывалась в поддержку движения за независимость Западного Папуа от Индонезии.