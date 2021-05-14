Тегеран, , 06:53 — REGNUM 13 мая главный судебный советник ЕС заявил, что европейские фирмы, которые отказались вести торговлю с Ираном после выхода США из ядерной сделки, могут столкнуться с судебными исками. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Европейские компании, ведущие бизнес с Ираном, могут столкнуться с юридическими проблемами, если они расторгнут свои контракты с иранскими банками или фирмами исключительно из-за опасений по поводу возможных санкций США», — отмечает Associated Press со ссылкой на юридическое заключение, вынесенное главным судебным советником ЕС.

Дело сосредоточено вокруг решения бывшего американского президента Дональда Трампа в 2018 году в одностороннем порядке вывести Соединенные Штаты из ядерного соглашения с Ираном. Этот шаг вызвал серию санкций США, некоторые из которых были направлены на то, чтобы помешать зарубежным компаниям вести бизнес с Ираном.

Чтобы защитить европейские интересы и помочь умирающей экономике Ирана, ЕС ввел закон о блокировке, защищающий компании из 27 стран. Однако многие крупные фирмы в скорейшие сроки разорвали экономические связи с Исламской Республикой, чтобы не рисковать столкнуться с американскими санкциями.