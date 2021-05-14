Тегеран, , 07:18 — REGNUM 13 мая президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Организация исламского сотрудничества (ОИС) должна играть более активную роль в палестинском вопросе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани сделал эти замечания в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль Тани, чтобы поздравить катарского эмира с праздником Ид аль-Фитр, знаменующим окончание священного месяца Рамадан.

Приветствуя позицию Катара в осуждении недавних нападений израильских сил в мечети аль-Акса и зверств в отношении Сектора Газа, Рухани заявил, что горькие события последних нескольких дней и отвратительные преступления израильского режима, как никогда, напоминают о необходимости единства и сотрудничества исламских стран в борьбе с издевательствами и оккупацией.

Говоря о враждебной, расистской агрессии и нападениях на палестинцев в последние дни во время священного месяца Рамадан, он подчеркнул, что исламские страны должны работать сплоченно, чтобы защитить палестинский народы, отстоять свободу страны и противостоять дальнейшим нападениям.