Тегеран, , 08:37 — REGNUM 13 мая спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф направил послания своим коллегам в исламских странах и поздравил их с праздником Ид аль-Фитр. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем послании Калибаф заявил, что Ид аль-Фитр открыл новую главу в поклонении Богу. Он также выразил надежду, что парламенты исламских стран сыграют ведущую роль в объединении исламского мира для борьбы с различными вызовами и угрозами, включая коронавирусную инфекцию, от которой погибло более 3 300 000 человек по всему миру.

Калибаф также подчеркнул: «Парламент Ирана посредством своей активной дипломатии готов содействовать достижению целей Мира ислама».

Ид аль-Фитр — это первый день десятого месяца исламского календаря, когда мусульмане празднуют приход Шавваля после месяца Рамадан.