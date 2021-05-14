Богота, , 06:02 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 на территории Колумбии, сообщает колумбийский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков располагался в муниципалитете Лос-Сантос в центральной части страны. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 154 километра. Сведений о возможных разрушениях или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Уоллис и Футуны. Его очаг находился к юго-востоку от города Ало. Пострадавших не было.