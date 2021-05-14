Владивосток, 14 мая, 2021, 05:56 — ИА Регнум. Правительство РФ обсуждает возможность создания госкомпании, которая будет обладать исключительным правом на экспорт круглого леса, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Вырубка леса

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По мнению Трутнева, если в 2022 году прекратить экспорт круглого леса из России, то на Дальнем Востоке около 34 тыс. человек останутся без работы, пишет РБК.

Чтобы этого не случилось, появилась идея создать единую госкомпанию, которая будет продавать кругляк в Китай, а прибыль вкладывать в развитие индустрии деревопереработки. Одним из соучредителей этой компании, по данным издания, может стать Российский фонд прямых инвестиций — производитель вакцины «Спутник V.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Северная железная дорога отгрузила на экспорт 2,5 млн тонн леса. Это на 16,4% больше, чем годом ранее.