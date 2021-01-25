Архангельск, 25 января 2021, 16:27 — REGNUM В 2020 году Северная железная дорога отгрузила на экспорт 2,5 млн тонн леса. Это на 16,4% больше, чем годом ранее. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СЖД, большая часть груза была отправлена в Финляндию.
По данным компании, вырос и общий объем лесных грузов. За год на станциях СЖД было погружено 14,7 млн тонн лесных грузов, что на 11,2% больше, чем за 2019 год. На внутренний рынок отправлено 12,2 млн тонн лесных грузов (+10,2%).
Кроме того, увеличились объемы отправки лесных грузов в контейнерах до 1,9 млн тонн (+9%). Пиломатериалы, фанера, топливные гранулы, ДСП и ДВП в контейнерах отправлялись преимущественно на экспорт.
Как сообщало ИА REGNUM, c 1 января 2022 года в России планируют ввести полный запрет на вывоз из страны грубо — или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.