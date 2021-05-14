Нью-Йорк, США, , 06:20 — REGNUM На аукционе Christie's в Нью-Йорке картина знаменитого французского импрессиониста Клода Моне «Мост Ватерлоо. Эффект тумана» 13 мая была продана почти за $48,5 млн. Трансляция торгов велась на сайте аукционного дома.

Цена лота по итогу торгов достигла $42 млн. С учётом всех дополнительных выплат новый владелец заплатит за картину $48,45 млн.

Мост Ватерлоо был построен в Лондоне 1811−1817 годы и считался красивейшим на Темзе. Картина из серии лондонских пейзажей была написана художником в период с 1899 по 1903 год, во время специальных поездок Моне в Лондон в сезон туманов. Моста, который он видел из окна своего номера в отеле «Савой», теперь не существует — к 1930-м годам он обветшал и был заменён новым сооружением.

Как сообщало ИА REGNUM, на аукционе Christie's в Нью-Йорке работа британского художника Бэнкси «Смейся сейчас, но однажды править будем мы», на которой изображены три обезьяны, 11 мая была продана более чем за $2 млн.

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