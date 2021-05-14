Москва, , 03:32 — REGNUM Арбитраж Москвы начнёт рассматривать ликвидационное дело «Интерпромбанка» 28 июня 2021 года. Иск ЦБ РФ принят к производству судьей Архиповым, передаёт ИА REGNUM.

Претензии ГУ ЦБ РФ в лице Банка России по Центральному федеральному округу поступили в суд 30 апреля 2021 года, а 13 мая 2021 года стало известно о принятии иска судьей Архиповым. Третьим лицом в спор приглашено «Агентство по страхованию вкладов», которое и предложено в качестве конкурсного управляющего банка, лишившегося лицензии в апреле 2021 года. В случае с данным банком решено пойти по пути принудительной ликвидации.

Напомним, одновременно с этой финансово-кредитной организацией 16 апреля 2021 года лицензий лишились «Нордеа банк» (Москва) и банк «Нейва» из Екатеринбурга.

«Интерпромбанк», учрежденный в 1995 году, к моменту отзыва лицензии занимал по размеру капитала 151-е место. Объём страховых выплат оценивался в 4,3 млрд рублей, на сегодня погашено 65,25%.